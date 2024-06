Eine Nacht im Gotteshaus: Offene Kirche, weites Herz

Hinkommen, mitmachen, staunen: „Offene Kirchen, weites Herz“ – unter diesem Motto steht in Oberösterreich die diesjährige Lange Nacht der Kirchen, die am 7. Juni zum 20. Mal in ganz Österreich stattfindet. Mehr als 330 Veranstaltungen werden in Oberösterreich angeboten, allein 80 davon in Linz.