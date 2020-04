Landtag beschloss 580-Millionen-Hilfspaket

Es handelt sich um ein 580-Mio.-Euro-Paket, das im Land zusätzlich zu den Hilfen des Bundes ausgearbeitet wurde. Zur Finanzierung war ein Nachtrag zum 2019 beschlossenen - damals noch eine Schuldenbremse enthaltenden - Doppelbudget nötig. In dem Paket enthalten sind ein „OÖ. Härtefallfonds“, der Kleinbetriebe mit bis zu 25.000 Euro unterstützen soll, Maßnahmen in den Bereichen Gesundheit, Wohnen, Soziales, ein Solidaritätsfonds für Hilfe in besonderen Lebenslagen, Pakete für Tourismus, Arbeitsmarkt, Start-ups und Digitalisierung.

Alle Parteien stimmen zu

Alle Parteien hatten im Vorfeld angekündigt, dem Covid-Gesetz zuzustimmen. Die Klubobleute der ÖVP und FPÖ, Helena Kirchmayr und Herwig Mahr, betonten, dass die konsequente Finanzpolitik der vergangenen Jahre das Hilfspaket ermögliche.

SPÖ-Klubvorsitzender Christian Makor kritisierte die Wirtschaftslastigkeit des Pakets und brachte ein „Elf-Punkte-Hilfspaket für die Menschen ein“, dem aber ebenso wenig Dringlichkeit zuerkannt wurde wie der Resolution für Arbeitsstipendien für Künstler.

Grüne fordern Kontrolle

Der Grüne Klubobmann Gottfried Hirz stellte klar, dass „Kontrolle und Transparenz über den Einsatz der Hilfsmittel unbedingt notwendig sind“. Die Budgetkontrollmöglichkeiten des Landtages seien auch in Krisenzeiten unter allen Umständen zu wahren.

Die Grünen forderten weitere Mittel für Digitales Lernen, Zugang zur Corona-Wohnkostenhilfe für alle in Oberösterreich Lebenden sowie temporäre Verbesserungen für Sozialhilfebezieher während der Corona-Pandemie. Landesrat Stefan Kaineder appellierte daran, die Coronakrise als Chance zu nehmen, eine Klimakatastrophe zu verhindern, denn die Klimakrise sei eine existenzielle Bedrohung der ganzen Welt.