KZ Gusen: "Vergessene" Gedenkstätte soll europaweiten Akzent setzen

Der Beschluss dazu wurde im Oktober des Vorjahres gefasst, jetzt geht es in die Realisierung: Die Burghauptmannschaft hat heute die EU-weite Ausschreibung der landschaftsplanerischen, baukünstlerischen und städtebaulichen Gesamtgestaltung mehrerer Areale auf dem ehemaligem Lagergelände des KZ Gusen veröffentlicht.

Aus derzeitiger Sicht könne die Auswahl der prämierungswürdigen Arbeiten und des Gewinnerprojekts im Juni erfolgen. Die Wettbewerbsphase ist auch der Start für weitere Entwicklungen. Denn zusätzlich zu bestehenden Bildungsangeboten werden neue pädagogische Programme entwickelt.

Zeitzeuge erinnert sich und fordert würdiges Gedenken

Das ist höchst an der Zeit, wie Stanisław Zalewski, einer der letzten noch lebenden Zeitzeugen dieses Konzentrationslagers, meint. Im September ist der berührende Film "Botschafter des Erinnerns" von Magdalena Żelasko in die Kinos gekommen, der bald 99-Jährige ist kommende Woche in Linz.

Er setzt sich lange schon für ein würdiges Gedenken in Gusen ein: "Für mich, der hier 545 Tage verbracht hat, bedeutet der Anblick dieses Ortes, der zerstört, überwuchert ist, dass die Erinnerung an jene, die hier umgekommen sind, die ihr Leben hingegeben haben, irgendwie ins Nichts gegangen zu sein scheint."