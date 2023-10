Nur wenige Kilometer trennen die KZ-Gedenkstätten Mauthausen und Gusen. Die eine ist fest im Bewusstsein der Nation fest verankert; die andere geriet im Laufe der Jahrzehnte in Vergessenheit. Gusen ist eines der 40 Außenlager des Konzentrationslagers Mauthausen. Hier waren bis Kriegsende mehr als 70.000 Menschen aus fast 30 Nationen inhaftiert. Etwa die Hälfte von ihnen fand in Gusen den Tod.

➤ Mehr lesen: Der steinige Weg zum passenden Gedenken im Außenlager Gusen

An sie erinnert heute aber nur eine relativ kleine Gedenkstätte beim ehemaligen Krematorium. Dass es die überhaupt gibt, ist der Initiative internationaler Opferverbände zu verdanken: Sie finanzierten das Mahnmal in den 1960er-Jahren aus eigenen Mitteln. Um Gusen wurde es still. Auf dem ehemaligen Lagergelände befanden sich nun Wohnsiedlungen und Gewerbeflächen, der ehemalige Appellplatz verwilderte.