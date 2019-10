Konsequenzen nach Wullowitz gefordert

Nach den tödlichen Messerattacken auf zwei Männer in Wullowitz fordern FPÖ und ÖVP in OÖ Konsequenzen. Weil ein afghanischer Asylwerber, der im Vorfeld schon durch Gewaltdelikte auffiel, dringend der Tat verdächtigt wird, fordern sie schärfere gesetzliche Bestimmungen im Umgang mit auffälligen Asylwerbern. Die neuen Forderungen reichen zum Teil weit über jene Maßnahmen hinaus, die in der Vorwoche im OÖ Landessicherheitsrat im politischen Konsens als Petition an die Bundesregierung gerichtet wurden.

Beide Parteien pochen auf schnellere Asylverfahren und eine konsequentere Abschiebung straffällig gewordener Asylwerber. Die ÖVP will ein „Screening-System“ und verbindliche Meldungen von Auffälligkeiten an das Bundesamt für Fremden- und Asylwesen, um potenziell problematische Asylwerber zu identifizieren. „Es braucht ein Update der Sicherheitsarchitektur“, fordert ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer.