Kein Kontakt zu verschlepptem Oberösterreicher

Nun ist es fix: Der 39-jährige Ex-UNO-Stabswachtmeister Dalibor S. befindet sich in den Händen einer brutalen Gruppierung des Islamischen Staates. Laut dem Leiter des Krisenstabes, Michael Linhart, liegen "gesicherte Informationen" vor, wonach die Gruppe aus dem Linzer, zwei Männern aus Bangladesch, vier Philippinern, einem Tschechen und einem Ghanaer "mit mehreren Fahrzeugen von dem Ölfeld in Richtung Norden abtransportiert wurde". Dabei seien sie unverletzt gewesen, wird betont. Dass dies mithilfe von Satellitenfotos festgestellt wurde, wollte man im Außenministerium nicht bestätigen: "Wir geben unsere Quellen nicht preis." Gleichzeitig betonen Bundeskanzler Werner Faymann und Außenminister Sebastian Kurz am Dienstag, dass es keinen direkten oder indirekten Kontakt zu dem Entführten gibt. Eine Lösegeld-Forderung "steht zur Stunde nicht an", so der Bundeskanzler. ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka meinte in der heutigen Sitzung des außenpolitischen Ausschusses, dass die Lage des entführten Oberösterreichers und der weiteren acht vermissten Personen bedrohlich sei.