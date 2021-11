Kein Ansturm auf Geschäfte vor Ungeimpften-Lockdown in Oberösterreich

Vor dem am Montag beginnenden Lockdown für Ungeimpfte schien die Lage in den Einkaufscentern in Oberösterreich am Samstag einigermaßen entspannt zu sein. Sowohl in der Varena in Vöcklabruck, als auch in der Weberzeile in Ried im Innkreis oder der Plus City in Pasching (Bezirk Linz-Land) waren Shops wie Kleidung- oder Schuhgeschäfte zwar gut besucht, aber es gab keinen Ansturm, wie ein APA-Rundblick zeigte.

"Wir haben wetterbedingt eine stärkere Frequenz, sonst ist alles normal", sagte Varena-Centermanager Thomas Krötzl. Hamsterkäufe seien nicht zu beobachten. Die Stimmung in der Pop-up-Impfstraße selbst bei zwei Stunden Wartezeit laufe problemlos. Krötzl zeigte sich aber "gespannt", wie der Lockdown das nahende Weihnachtsgeschäft beeinflussen werde.

Weberzeile-Chef Christoph Vormair freute sich über einen "sehr gut besuchten Einkaufssamstag" und die "sehr hohe Disziplin der Kunden bei der Maskenpflicht". Besondere Aufregung der Menschen vor dem Montag gab es allerdings auch hier nicht.

"Es ist sehr viel los wie an einem Weihnachtssamstag", schilderte eine Kundin der APA die Situation in der Plus City. Man musste zwar in den vierten bis fünften Stock im Parkdeck fahren, überfüllt war dieses aber noch nicht. Einen regelrechten Run auf einzelne Geschäfte gab es nicht, lange Schlangen bildeten sich nur vor der Impfstraße. Auffallend war, dass ein Baumarkt in der Nähe regen Kunden-Zustrom verzeichnete.