Junge Lehrerin hatte Job an Brennpunktschule in Berlin

Mit Sprüchen wie „Kiez statt Kaff“ oder „Trend statt Tracht“ und satten Bruttolöhnen jenseits der 4000 Euro zum Start angelte die deutsche Bundeshauptstadt Berlin vor zwei Jahren nach österreichischen Junglehrern. Mit Pädagogen aus der Alpenrepublik, die daheim keine Chance auf einen Job sahen, wollte man den schlimmen Lehrermangel bekämpfen. Mittlerweile hat in Deutschland das Defizit an Pädagogen dramatische Ausmaße angenommen. Um die 56 österreichischen Lehrer, die 2016 dem Lockruf folgten, ist es aber auch still geworden.

Nach zwei Jahren Unterricht im Berliner Problembezirk Wedding ist die Volksschullehrerin Pauline Lahnsteiner, 25, wieder heim nach Oberösterreich gekommen. Aus privaten Gründen, konkret wegen ihrer Hochzeit, habe sie in Berlin gekündigt, sagt Lahnsteiner. Auch eine an derselben Schule tätige Kollegin ist mit ihr zurück in die Heimat gegangen.

„Ich habe an einer Brennpunktschule mit 93 Prozent Migrationsanteil unterrichtet. Da habe ich natürlich viel berufliche und pädagogische Erfahrung gesammelt“, erzählt die Ebenseerin. Durch die Arbeit in Berlin fühle sie sich für ihre künftige Lehrtätigkeit gut gewappnet, ist sie sich sicher. Wirklich mühsam seien in Berlin die administrativen Erfordernisse gewesen, zieht Lahnsteiner Bilanz. „Es hat gedauert bis man zu dem versprochenen Geld, für das man ja auch viel gearbeitet hat, gekommen ist“, erinnert sie sich.