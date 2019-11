Jugendgewalt: Stadt Linz beruft Sicherheitskonferenz ein

Nach gehäuften Gewaltdelikten in den vergangenen Wochen, an denen Jugendliche beteiligt waren, will man in Linz die Hintergründe analysieren und prüfen, ob Maßnahmen notwendig sind. Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ) und Sicherheitsstadtrat Michael Raml ( FPÖ) haben deshalb für Mitte November eine Sicherheitskonferenz einberufen.

Die Gewaltexzesse sorgen für Verunsicherung, erklärt Luger. Zuletzt soll ein Pensionist Mittwochabend im Franckviertel von drei jungen unbekannten Tätern niedergestoßen und beraubt worden sein. „Die Debatte ist weder hochgeschaukelt, noch soll man Hysterie verbreiten. Linz ist weiterhin eine sehr sichere Stadt“, sagt Luger im KURIER-Gespräch. Dass es Probleme gibt, könne man nicht wegleugnen. Der steigenden Jugendgewalt müsse man entgegenwirken und gemeinsame Strategien entwickeln, lassen Luger und Raml in einer Aussendung wissen. „Wir hoffen, dass wir all jene an einen Tisch bekommen, die zu einer Verbesserung der Situation beitragen“, erklären sie weiters.

Am 18. November sollen nun die zuständigen Vertreter der Stadtpolitik und der Sozial- und Migrationsarbeit, sowie der Polizei an dem Sicherheitsgipfel teilnehmen.