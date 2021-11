„Jobgarantie sichert sozial gerechten Klimaschutz“

Andreas Stangl ist von der Vollversammlung der Arbeiterkammer mit 90 Prozent der Stimmen zum neuen Präsidenten gewählt worden. Der 52-Jährige hat Dreher in der AMAG in Ranshofen gelernt. Er war in der Gewerkschaftsjugend und als Betriebsrat aktiv. Mit der Zerschlagung der AMAG 1989/90 hat er das Jugendzentrum der Gewerkschaftsjugend übernommen. 1994 kam er zur Gewerkschaft der Privatangestellten (GPA) und absolvierte die Sozialakademie. In Leonding wurde er 2003 Stadtrat, später Vizebürgermeister. Er entschied sich für die Interessensvertretung, „das liegt mir mehr, da bin ich authentischer. Man bekommt viel mehr zurück.“ Stangl war Vizepräsident der Arbeiterkammer, Führer der sozialdemokratischen Fraktion in der AK und Leiter der GPA OÖ. „Ich bin mit meiner Jugendliebe (aus Hochburg-Ach) verheiratet, wir haben schon Silberne Hochzeit gefeiert und wir haben einen 14-jährigen Sohn.“

KURIER: Sind Sie geimpft?

Andreas Stangl: Selbstverständlich, dreimal.

Wie ist Ihre Meinung zu jenen, die dagegen demonstrieren?

Die Politik hat große Fehler gemacht. Das Krisenmanagement ist verheerend. Konkret weiß ich das von einer Impfstraße in der Linzer Industriezeile, um die wir uns bemüht haben. Man müsste den Menschen viel klarer kommunizieren, dass Impfen das geeignete Instrument ist, um die Pandemie zu überwinden. Es wurden keine klaren Positionen bezogen, vielleicht weil Landtagswahl war oder man nichts riskieren wollte. Das hat das dazu geführt, dass gezweifelt wurde. Jeder Zweifel ist berechtigt. Es ist auch nicht hilfreich, wenn die Ärzteschaft verschiedene Stellungnahmen abgibt.

Die Kritiker der Impfpflicht unter den Ärzten sind Außenseiter.

Ja, das stimmt. Ich halte sehr viel vom Lungenprimar Lamprecht.

Die Metaller konnten mit einer Erhöhung von 3,55 Prozent einen sehr guten Abschluss verzeichnen. Die Inflation spielte dabei eine erhebliche Rolle.

Wir haben mit den steigenden Ölpreisen eine Inflationswelle, die antreibt. Nächstes Jahr kommt mit der CO 2 -Steuer die nächste Dynamik. Danach glaube ich nicht, dass wir uns an 3,5-prozentige Inflationsraten gewöhnen müssen. Die amerikanische Zentralbank FED will nächstes Jahr das Zinsniveau anpassen, dann werden die Banken ebenfalls die Zinsen erhöhen, damit der Inflation der Boden entzogen wird.

Die Agenda Austria kritisiert am Metaller-Abschluss, dass von den 3,55 Prozent bei den Arbeitnehmern nur 2,8 Prozent verbleiben, den Rest schluckt der Staat. Eine berechtigte Kritik?

Das ist eine berechtigte Kritik, ich teile sie. Die kalte Progression konterkariert den Verhandlungserfolg der Gewerkschaften. Wir verhandeln de facto für einen am Tisch unsichtbaren Dritten. Es geht um Steuergerechtigkeit. Bei der Steuerreform wird für gewisse Gruppen nicht einmal die kalte Progression ausgeglichen, während andere Steuergeschenke in Form der einprozentigen Senkung der Körperschaftssteuer erhalten. Da passiert Umverteilung, das Geld der Arbeitnehmer wird dafür hergenommen.

Welche Maßnahmen gegen die kalte Progression sind aus Ihrer Sicht geeignet?

Die Steuersätze sollen jährlich an die Inflation angepasst werden. Man muss sich auch die Steuerbefreiungen ansehen, sie sind meist Fixbeträge. Zum Beispiel das Kilometergeld und die Diäten.

Wir brauchen einen funktionierenden Staat. Das sieht man jetzt in der Corona-Pandemie. Den Unternehmen muss geholfen werden, damit die Menschen mittels Kurzarbeit weiter in Beschäftigung sind.

Das Sprichwort sagt, neue Besen kehren gut. Wo wird Ihr Besen besonders kehren?

Es ist gut zusammengekehrt. Es gibt keine Stelle, wo man nachkehren muss. Unsere Arbeiterkammer ist sehr, sehr gut aufgestellt. Ich war immer schon integriert, ich war Vizepräsident und neun Jahre Fraktionsvorsitzender. Ich stehe für Kontinuität.

Einer meiner Schwerpunkte ist Gerechtigkeit. Die arbeitsrechtlichen Ansprüche dürfen nicht nur im Gesetzbuch stehen, sondern müssen auch gelebt werden.

Ein konkretes Beispiel?

Ein Viertel aller Überstunden werden nicht bezahlt. 90 Prozent unserer Rechtsfälle betreffen Betriebe, wo wir keinen Betriebsrat haben.

Ein weiterer Schwerpunkt meiner Arbeit ist sozial gerechter Klimaschutz. Es werden nun Porsche-Taycans als Firmenautos angeschafft. Die Steuervorteile für Elektroautos gelten auch für Luxuswägen. Das geht auf Kosten der Arbeitnehmer.

Ist man bei der Förderung der E-Autos zu großzügig?

Ja. Es braucht ein Preislimit.

Wir sind Industrieland Nummer eins. Wir haben viele Betriebe und damit einen hohen CO 2 -Ausstoß.

Oberösterreich ist das Bundesland mit dem höchsten CO2-Ausstoß.

Es hilft uns nichts, wenn wir bei der Transformation in eine klimagerechte Welt Arbeitsplätze verlieren. Wir müssen schauen, dass die Menschen in Beschäftigung bleiben. Die Industrie ist in der Transformation gut unterwegs. Wenn wirklich Arbeitsplätze wegfallen sollten, müssen die Mitarbeiter umgeschult werden, es muss eine Jobgarantie für die Kolleginnen und Kollegen geben.

Man muss die Menschen auch stärker fördern bei der Umstellung ihrer Heizsysteme. Der öffentliche Verkehr muss so ausgebaut werden, damit ihn die Menschen tatsächlich nutzen können.

In den ländlichen Regionen wird das teilweise schwierig sein.

Dann muss man Park-and-ride-Systeme schaffen, bei denen die Menschen bei einem vernünftigen Takt auf das öffentliche Verkehrsmittel umsteigen können.

Mein dritter Schwerpunkt ist die Digitalisierung. Wir fördern Projekte.

Der vierte Punkt ist mein Herzensanliegen, die Jugendbeschäftigung. Wir reden über Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel und haben trotzdem aktuell 475 arbeitslose Lehrstellensuchende.