Internet-Bekannte attackiert: Deutscher bestreitet Mordabsicht

Ein 26-jähriger Israeli, der in Deutschland lebt und am 16. Oktober in Regau (Bezirk Vöcklabruck) auf eine 34-jährige Internet-Bekanntschaft eingestochen haben soll, hat in seiner Einvernahme Tötungsabsichten bestritten.

Er habe mit dem Messer eine Aussprache erzwingen wollen, da ihm klar gewesen sei, "dass sie mit ihm nicht im Guten sprechen werde", bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Wels einen Bericht in der "Kronen Zeitung" am Dienstag.