Mann stach auf Frau ein: Täter in Oberösterreich auf der Flucht

In Regau (Bezirk Vöcklabruck) in Oberösterreich dürfte sich am Dienstagabend eine Bluttat ereignet haben. Ein Mann soll eine Frau mit einem Messer attackiert und schwer verletzt habe. Laut Polizei sollen sich das Opfer und der Täter zumindest näher gekannt haben.

In welcher Beziehung die beiden genau zueinander gestanden sind, sei Gegenstand der Ermittlungen. Nähere Informationen zu Täter und Opfer sowie zu den Hintergründen der Tat waren vorerst nicht bekannt.

