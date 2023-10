"Ich habe gesehen, wie meine Schwester unter ihm leidet", der Ex-Schwager sei ein "Narzisst mit pathologischen Eigenschaften" gewesen, sagte der Angeklagte. Aber er habe eben verhindern wollen, dass seine beiden Patenkinder so werden wie ihr Vater. Die zwei hat der Beschuldigte seit 2018 nicht mehr gesehen.

Vor Tat sieben halbe Bier getrunken

Am Abend der Tat sei er mit einem Kumpel im Gasthaus gewesen, habe sieben Halbe Bier getrunken und sich mit ihm über Probleme in der eigenen Beziehung aber auch über Autos und die Arbeit unterhalten.

Was dann passiert sei, wisse er auch nicht so genau. In ihm habe "sich ein Schalter umgelegt". "Gegen 23.30 Uhr sind Sie mit welchem Vorsatz weggefahren?", wollte die Richterin wissen.

"Wohl schon", um den Ex-Schwager zu töten, räumte er ein. So habe er noch von daheim die Pistole geholt. Vorher habe er noch nie daran gedacht, dem Ex-Schwager etwas anzutun. Der Verteidiger hatte daher vielmehr von "Totschlag im Affekt" gesprochen.