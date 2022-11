Internationaler Drogenhandel: Fünf Festnahmen in Oberösterreich und Belgien

Die oberösterreichische Polizei hat fünf Drogenhändler gefasst. In Vöcklabruck wurden vier Personen, in Belgien ein Lieferant festgenommen. Der 46-jährige Haupttäter gestand, in vier Fahrten 2,5 Kilogramm Kokain im Straßenhandelswert von rund 250.000 Euro aus Belgien bzw. Deutschland nach Österreich geschmuggelt zu haben, berichtete die oberösterreichische Polizei am Dienstag.

Der 46-Jährige wurde im April bei der Rückreise aus Belgien mit rund einem Kilogramm hochwertigem Kokain erwischt. In einer weiteren koordinierten Aktion wurden ein 36-Jähriger, eine 31-Jährige und ein 48-Jähriger - alle aus dem Bezirk Vöcklabruck - als Subverteiler festgenommen und Hausdurchsuchungen durchgeführt. Dabei fanden die Beamten einen als Abstellraum getarnten Suchtmittelbunker samt Cannabisaufzuchtanlage. Diese war außer Betrieb, der 36-Jährige soll damit aber mehrmals Cannabis angebaut haben.

Weiters forschte die Polizei einen 73-jährigen Deutschen, der bis zuletzt in Belgien wohnte, als Lieferanten des 46-Jährigen aus. Er wurde festgenommen und nach Österreich ausgeliefert. Insgesamt wurden noch weitere 32 Subverteiler und Konsumenten der zuständigen Staatsanwaltschaft angezeigt.