Sanierungsplan angenommen: Nächste Saison im Skigebiet Kasberg gesichert

Im Insolvenzverfahren über das Skigebiet Kasberg in Oberösterreich haben die Gläubiger den Sanierungsplan angenommen.

Er müsse nun noch vom Landesgericht Wels bestätigt werden, man rechne aber damit, den Betrieb fortsetzen zu können, so die Almtal-Bergbahnen in einer Aussendung. Die Revisionsarbeiten für die kommende Wintersaison würden bereits laufen. Die Gläubiger sollen eine Quote von 20 Prozent erhalten.