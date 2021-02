Innviertel: Täter nach Banküberfall auf der Flucht

Ein bewaffneter Täter hat am Montag um 11.45 Uhr eine Bankfiliale in Rainbach im Innkreis (Bezirk Schärding) überfallen. Der ganz schwarz gekleidete Mann war nach ersten Informationen der Polizei mit einer Faustfeuerwaffe in die Bank gekommen.

Sein Gesicht war mit einem schwarzen Tuch vermummt, er trug einen schwarzen Rucksack und war am frühen Nachmittag noch zu Fuß auf der Flucht. Eine Alarmfahndung lief.