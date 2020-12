In oö. Wohnung gestürzt - Mit Schüssen aus Fenster Hilfe geholt

Ein 61-jähriger Verletzter hat Mittwochvormittag im Bezirk Grieskirchen mit seiner Pistole aus dem Wohnzimmerfenster geschossen, um so auf sich aufmerksam zu machen. Eine Nachbarin hörte die Schüsse und verständigte die Polizei. Der Mann wurde mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht, informierte die Polizei.

Bereits am 5. Dezember war der Mann gestürzt und konnte nicht mehr alleine aufstehen. Nachdem niemand seine Hilfeschreie bemerkte, robbte er am Boden zu seinem Waffentresor und holte seine Pistole. Zuerst schoss er mehrmals in die Wohnzimmerdecke und dann durch das Wohnzimmerfenster. Dieser "Hilferuf" wurde dann gehört. Der 61-Jährige besitzt die Waffe legal, sie ist auf ihn registriert.