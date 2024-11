Immer ein offenes Ohr: Telefonseelsorge sucht Personal

Wenn es bei der Telefonseelsorge in Linz klingelt, geht es thematisch sehr oft um Beziehungsthemen , Kränkungen und Konflikte in allen Facetten. „Menschen wollen mit und in ihrer Geschichte wahrgenommen werden und sie besprechen“, weiß Silvia Breitwieser .

Dahinter steckt eine umfassende Ausbildung mit viel fachlichem Know-how (siehe Zusatzbericht unten). Durchschnittlich 25 Minuten dauert eine Beratung am Telefon, per Chat rund 45 Minuten.

Alltag und Einsamkeit

Weitere Themen in der Beratung sind psychische Erkrankungen, Alltagsbewältigung gepaart mit Einsamkeit und im Chat, den vermehrt junge Menschen in Anspruch nehmen, um Selbstverletzung, Angst und Suizidalität. „Je jünger, die Menschen sind, desto weniger telefonieren sie. Sie schreiben lieber“, erklärt die Leiterin. Die Telefonseelsorge versteht sich als erste, niederschwellige Anlaufstelle für Sorgen und Probleme aller Art. Oft wird an weiterführende Einrichtungen vermittelt, etwa an die Caritas oder den Verein Migrare für Menschen mit Migrationshintergrund.