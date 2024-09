Suizid im Alter: Männer viel häufiger betroffen

„Mein Vater will nicht mehr leben.“ Diese und ähnliche Aussagen hören Mitarbeitende bei Beratungsstellen und der Telefonseelsorge regelmäßig.

Die Zahlen sind prägnant: Das Suizidrisiko steigt im Alter erheblich an und ist bei über 85-Jährigen fünfmal so hoch wie in der Durchschnittsbevölkerung. Bei Männern erreicht die Steigerung sogar das Achtfache: „Das liegt daran, dass Männer sich schwer tun, Hilfe anzunehmen und über Probleme zu reden.

Vor allem bei diesen Jahrgängen seien traditionelle Rollen und das Bild des „starken Mannes“ noch sehr verankert, sagt Thomas Kapitany, Psychiater und Psychotherapeut.

Angst vor Schmerzen

Die Gründe, warum im Alter die Zahl der Suizide steigen, sind vielfältig: Oft ist es ein Gefühl der Isolation und Einsamkeit, der Verlust der Bedeutung im sozialen Gefüge, das Einbüßen der Autonomie sowie die Angst vor Schmerzen und Leid, sowohl emotional als auch körperlich.

Die Maßnahmen der Suizidprävention greifen: Bis auf einen Ausreißer im Jahr 2021, den Fachleute auf die Pandemie zurückführen, ist die Zahl der Suizide ständig am Sinken.