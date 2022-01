Holzbrücke brach ein: Acht Silvestergäste stürzten ab

Bei einer Silvesterfeier im Bezirk Kirchdorf in Oberösterreich kam es zu einem Brückeneinstürz: Acht Gäste gingen kurz vor kurz vor Mitternacht auf eine kleine Holzbrücke, die von der Terrasse des ersten Obergeschosses eines Wohnhaus auf einen Balkon führt. Die Oberösterreicher stießen mit Sekt an, zählten den Countdown und bewegten sich im gleichen Takt auf der Brücke - doch die morsche Konstruktion hielt dem nicht stand: Sie brach zusammen.

Die acht Personen stürzten etwa drei Meter in die Tiefe und blieben auf der Wiese liegen. Vier von ihnen wurden unbestimmten Grades verletzt und in die Krankenhäuser nach Wels und Kirchdorf an der Krems gebracht.