Mann hantierte zu Silvester in NÖ mit Flinte: 20-Jährige verletzt

In Weiden a. d. March im Bezirk Gänserndorf hantierte ein 28-Jähriger in der Silvesternacht mit einer Schrotflinte. Der Niederösterreicher hatte nach Polizeiangaben zunächst einmal in die Luft geschossen, danach fiel ihm die Waffe auf den Boden: Dabei löste sich ein weiterer Schuss, der eine 20-Jährige traf. Die Frau erlitt Verletzungen am Bein.

Alarmiert wurde die Exekutive in den Bezirk Gänserndorf kurz nach Mitternacht. Der 28-Jährige - er hatte 0,8 Promille Alkohol im Blut - soll vor mehreren anwesenden Personen mit der Schrotflinte hantier haben. Die verletzte 20-Jährige wurde nach der Erstversorgung in das Landesklinikum Mistelbach gebracht. Die Flinte wurde sichergestellt, ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Der Niederösterreicher wird außerdem der Staatsanwaltschaft Korneuburg angezeigt. Im Raum steht der Verdacht der fahrlässigen Körperverletzung.