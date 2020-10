Heroinhändler-Ring in Oberösterreich zerschlagen

In monatelangen Ermittlungen hat die Polizei in Oberösterreich einen Ring von Heroinhändlern zerschlagen, wie sie am Freitag berichtete. Drei Männer wurden bereits - nicht rechtskräftig - zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt, zahlreiche Abnehmer angezeigt. Darüber hinaus wurden auch zwei Mitglieder einer laut Kriminalisten hoch professionell agierenden serbisch-albanischen Bande gefasst, die Kokain und Heroin im Kilobereich nach Österreich geschmuggelt haben sollen.

Nachdem er im Herbst des Vorjahres nach einer Haftstrafe wegen ähnlicher Delikte aus dem Gefängnis entlassen worden war, stieg ein 28-jähriger Kroate sofort wieder in das Geschäft ein und begann einen schwunghaften Handel mit Heroin im Großraum von Linz, Wels, Vöcklabruck und Gmunden aufzuziehen. Als Subverteiler setzte er einen 35-jährigen Serben aus Wels und einen 29-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck ein - beide ebenfalls keine unbeschriebenen Blätter.

Als die zwei im Februar in flagranti mit 122 Gramm Heroin erwischt und festgenommen wurden, machte der 28-Jährige alleine weiter. Wenig später klickten aber auch für ihn die Handschellen. Ihm wurden der Schmuggel und der Verkauf von bis zu 495 Gramm Heroin sowie von Kokain und MDMA nachgewiesen. Alle drei Männer, die mit dem Drogenhandel ihren Lebensunterhalt bestritten haben, wurden bereits zu mehrjährigen Haftstrafen verurteilt. Die beiden Hintermänner wurden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wels festgenommen.