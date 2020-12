Haus im Ausseerland in Brand: Möglicherweise Person eingeschlossen

In Bad Aussee im obersteirischen Salzkammergut ist am Dienstagvormittag ein Einfamilienhaus in Brand geraten. Laut Polizei war vorerst nicht geklärt, ob nicht möglicherweise eine Person in Rauch und Flammen eingeschlossen war.

Fünf Feuerwehren beteiligten sich an den Löscharbeiten. Die Grundlseerstraße (L703) war zwischen Bad Aussee und Grundlsee wegen des Einsatzes für den gesamten Verkehr gesperrt.