Grüner Landessprecher Kaineder geht nach Wien

Der Grüne Landessprecher Stefan Kaineder wird als Spitzenkandidat in die Nationalratswahl am 29. September gehen. Fixiert wird die im Reissverschlusssystem von Männer und Frauen zusammengesetzte Liste in einer Landesversammlung am 29. Juni. Der 34-Jährige begründet sein Antreten damit, dass Spitzenkandidat Werner Kogler ihn gebeten habe, „neben meiner Funktion als stellvertretender Bundessprecher auch beim parlamentarischen Neustart der Bundesgrünen in seinem Team mitzuarbeiten“. Nach Beratungen mit „seinem oberösterreichischen Team habe er sich entschlossen, „mich für die Spitzenkandidatur bei der Nationalratswahl zu bewerben“. Kaineder gehört seit 2015 dem Landtag als Abgeordneter an.