Grüne OÖ feiern Jubiläum: "Wir haben in 25 Jahren vieles gelernt“

Energiewende

2003 gelang den Grünen ein Arbeitsübereinkommen mit der ÖVP, 2009 wurde dieses erneuert. In dieser Zeit habe man viel erreicht: Die Solarwärmeerzeugung habe sich auf 1.349.000 Quadratmeter Fläche verdoppelt, die Fotovoltaikdächer mit 18.000 Stück fast verfünfzigfacht. In Linz sei die Schadstoffbelastung massiv gesenkt worden. 1999 wurde der Landesrechnungshof initiiert.

Seit 2015 regiert jedoch Schwarz-Blau. Für Kaineder eine „Fehlentscheidung der ÖVP“. Vor allem in puncto Energiewende stehe diese auf der Bremse. Für Kaineder ist klar: „Es muss noch einiges passieren in diesem Land, bis ich in etwa 25 Jahren in Pension gehe.“ Bis spätestens dahin müsse die Energiewende gelungen sein. Dafür sei es bitter nötig, dass die Grünen „wirkmächtiger“ werden.

Dass bei den Tiroler Landtagswahlen die Partei unter 10 Prozent fiel und damit wahrscheinlich aus der Landesregierung fällt (siehe Seite 8) und auch die aktuellen Umfragewerte der Bundespartei nicht rosig sind, schreckt Kaineder nicht ab. „Für Regierende ist es nie einfach. Es zeigt aber auch, wie viel Verantwortung die grüne Partei mittlerweile hat.“ Und ohne diese sei es schwierig, Ziele umzusetzen.