Stefan Kaineder: "Unsere Wirtschaft ist furchtbar erpressbar“

Wo genau?

Es gab vor 20/15 Jahren einen Wind-Masterplan, der Vorrangzonen ausgewiesen hat. Der ist unter der schwarz-blauen Landesregierung aber zum Wind-Verhinderungsplan geworden, weil alle Vorrangzonen gestrichen wurden. Seither gibt es keine neuen Windräder. Das ist fatal. Beim bestehenden Windpark Sternwald die Leistung zu vervierfachen, wäre relativ unkompliziert. Im Windpark Munderfing muss man prüfen, ob mehr Windräder installiert werden können. Es gibt in der Mondsee-Region auch ein konkretes Projekt, wo sich die Gemeinderäte schon einmal dafür aussprachen.

Wie vermitteln Sie die Pläne kritischen Bürgern?

Wir müssen uns für eines entscheiden und beim russischen Gas ist es halt so, dass wir mit der Gasrechnung die Bomben bezahlen, die Wladimir Putin auf unschuldige Menschen in der Ukraine wirft. In Zukunft werden wir uns freuen, wenn wir durchs Land fahren und uns diese Windräder Unabhängigkeit signalisieren. Weil ehrlich gesagt, sind viele unsere Gas- und Öllieferländer keine befreundeten Demokratien. Kommt es dort zu Konflikten, dann ist die österreichische Wirtschaft furchtbar erpressbar.

Zwischen Ihnen und Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner (ÖVP) gibt es häufig Diskussionen. Wie ist das Verhältnis?

Wir haben eine gute Gesprächsbasis, aber tatsächlich sehr unterschiedliche Ansichten darüber, was Politik in dieser Energiekrise machen sollte. Landesrat Achleitner sagt, er hat eine Fotovoltaik-Strategie. Wenn man sie genau liest, dann steht da quasi drinnen, dass Anlagen halt nicht verhindert werden sollen. Ich glaube, es müsste anders gemacht werden.

Mit mehr Vorschriften?

Ich finde, dass bei jedem neugebauten Haus die Fotovoltaik-Anlage aufs Dach muss, bei jedem Parkplatz die Fotovoltaik-Anlage hin muss. Das ist keine Frage mehr des „Gefällt mir“. Es ist die Verantwortung der Politik, klar zu sagen, was es braucht, um aus der Krise zu kommen.

Ihre Linie kommt laut einer Umfrage der OÖ Nachrichten scheinbar gut an. Ihre Sympathiewerte sind gestiegen. Was macht Sie so sympathisch?

Das muss man andere Menschen fragen (lacht). Was ich herauslese, ist einerseits ein Vertrauensverlust in die ÖVP durch Skandale wie durch Oberösterreichs Seniorenbund. Andererseits, dass die Menschen das Vertrauen in uns Grüne nicht verlieren. Daran arbeiten wir seriös an jedem Tag. Schön, dass das gesehen wird.