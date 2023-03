Gorilladame "Gaika" wird neun Jahre alt: Erdnussfrühstück zum Geburtstag

Vor gut vier Monaten ist Gorilladame Gaika vom Zoo Madrid nach Oberösterreich übersiedelt. Im Zoo Schmiding in Krenglbach bei Wels feierte sie am Mittwoch ihren neunten Geburtstag, hieß es am Mittwoch von dort. Ein Herz aus Salat und Gemüse mit Erdnüssen war ihr Geburtstagsfrühstück. Von der "gesunden Jause" pickte sie sich allerdings nur die Erdnüsse heraus, den Rest verteilte sie an ihre Artgenossen.

Im Rahmen des europäischen Arterhaltungsprogramms kam der Menschenaffe nach Schmiding. Gaika ist der Nachwuchs von Gorka und Malabo und kam am 15. März 2014 im Madrider Zoo zu Welt.