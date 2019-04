Gegner des LASK-Stadions bereiten Volksbefragung vor

Konfrontieren werden die Stadion-Gegner die Linzer Bürger mit der relativ komplexen Frage: „Soll die Stadt Linz den Pichlinger See und den umliegenden Grüngürtel weiterhin als unbebautes Naherholungsgebiet schützen und die Umwidmung für ein Stadion ablehnen?“ Mit der Ablehnung der Umwidmung von 200.000 Quadratmeter des derzeitigen Landwirtschaftsgrunds will die Bürgerinitiative das Naherholungsgebiet beim See als Ganzes schützen.