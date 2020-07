Gegen Corona-Auflagen verstoßen: Lokal in Linz wurde geschlossen

Das Verfahren auf Entzug der gewerberechtlichen Bewilligung gegen die Betreiber des Lokals in der Franckstraße sei eingeleitet worden. Die Bildung eines Clusters zeichne sich sonst in keinem Linzer Lokal ab, die Polizei werde aber ihre Schwerpunktkontrollen - vor allem in Bars und Nachtlokalen - fortführen.

Zwei weitere Fälle

Der Krisenstab des Landes machte am Donnerstag auf zwei Fälle aufmerksam: Im Restaurant "Poseidon" in Pasching (Bezirk Linz-Land) habe sich von 29. Juni bis 4. Juli 2020 eine auf Covid-19 positiv getestete Person aufgehalten. Eine andere infizierte Person war am 3. Juli von 21.00 bis 23.00 Uhr im Lokal "Riano" in Bad Hall sowie am 4. und 5. Juli im Buffet des Freibads Bad Hall.