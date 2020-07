OÖ-Lebensmittelaufsicht: Kampagne für Hygiene in Schlachthöfen

In den vergangenen Wochen ist die fleischverarbeitende Industrie vermehrt in den Fokus geraten. Grund dafür sind Covid-19-Fälle, die in größeren Betrieben auftraten. Nachdem in Deutschland der Schlachtbetrieb Tönnies zahlreiche Infizierte aufwies, hat Corona in der vergangenen Woche auch in – bis dato vier (Stand Mittwochnachmittag) – heimischen fleischverarbeitenden Betriebe Einzug gehalten.

Die Lebensmittelaufsicht des Landes Oberösterreich nimmt dies nun zum Anlass, eine Infokampagne zu starten.

Konkret werden Hinweise zu Hygienemaßnahmen und Vorkehrungen speziell gegen das Coronavirus gegeben, sagte Landesrat Stefan Kaineder (Grüne) am Mittwoch in einer Pressekonferenz.

In den Zuständigkeitsbereich von Kaineder fallen allerdings nur kleine und mittlere Betriebe, die pro Woche weniger als fünf Tonnen Fleisch verarbeiten. Das sind in Oberösterreich 475 Betriebe. Bisher sind dort keine Corona-Fälle publik geworden.