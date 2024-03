Gasfund in Molln: Nach der Bohrung ist vor der Bohrung

Wenig überraschend deshalb, weil es sich dabei um jene Schicht handelt, in der die OMV im Jahr 1989 bereits Erdgas gefunden hat – allerdings in über 3.000 Metern Tiefe. Gefördert wurde das damals aus wirtschaftlichen Gründen nicht.

ADX-Sprecher Wilfried Seywald konkretisiert auf KURIER-Anfrage: „Das Gas soll vor allem am Markt in Oberösterreich verkauft werden.“ Potenzielle Abnehmer seien die Industrie und private Haushalte.

Von einem „historischen Gasfund“ sprach ADX-Chef Ian Tchacos am Montag. In Molln vermutet das Unternehmen ein Gasvorkommen mit einem Volumen von 24 Milliarden Kubikmetern oder 270 Terawattstunden (TWh).

Donat spricht die Infrastruktur der Gasleitungen an, aber auch eine Verarbeitungsstelle direkt an Ort und Stelle der Bohrungen nahe des Naturschutzgebietes, und nimmt die Republik in die Pflicht: „In deren Interesse und Auftrag wird die Gassuche dort ja auch durchgeführt.“

Bernhard Schön, einer der Sprecher, kritisiert darüber hinaus, dass es weder zur Beschwerde hinsichtlich der aufschiebenden Wirkung bezüglich des Genehmigungsbescheids noch zur inhaltlichen Beschwerde gegen die Probebohrungen eine Entscheidung gibt. „Diese sind für weitere Genehmigungen wichtig“, betont er.

Jetzt wird der Bohrturm aber erst einmal abgebaut, das Loch versiegelt. Zumindest bis zum Spätherbst – wenn die nötigen Genehmigungen wieder erteilt werden. Die Aktien von ADX sind am Montag jedenfalls wieder kräftig gestiegen.

Aufschiebende Wirkung zur Diskussion gestellt

Was in der Angelegenheit nun auch bekannt wurde: Das Oö. Landesverwaltungsgericht hat den VfGH eingeschaltet, weil die von ÖVP und FPÖ beschlossene Regelung, dass Beschwerden im Naturschutzverfahren keine aufschiebende Wirkung zukomme, verfassungswidrig sein könnte. "Denn es kann bei vorzeitiger Umsetzung von Projekten zu irreversiblen Eingriffen in die Natur und Landschaft kommen, an deren Erhaltung ein gesetzlich normiertes öffentliches Interesse besteht“, erklärt Rudi Hemetsberger von den Grünen.

Daher werden die Grünen in der nächsten Landtagssitzung einen Antrag zur Novelle des Oö. Natur- und Landschaftsschutzgesetzes einbringen, welche die Wiedereinführung der aufschiebenden Wirkung von Beschwerden gegen Bescheide zum Ziel hat. Manfred Haimbuchner (FPÖ), der zuständige Landesrat, betont hingegen, die vom Verfassungsgerichtshof angeforderte Stellungnahme enthalte eine rechtliche Argumentation für ein Festhalten an der Vorgabe.