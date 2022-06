Frontal gegen Gartenmauer: Tödlicher Unfall in Oberösterreich

Ein 60-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Kirchdorf ist am Freitag in seinem Heimatbezirk tödlich verunglückt. Laut Polizei geriet der Mann im Ortschaftsbereich Breitenau, Gemeinde Molln, in einer leichten Linkskurve der L1327 mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab. Er stieß frontal gegen eine betonierte Gartenstützmauer.

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb er noch am Unfallort.