Quad-Unfall: Julia Moretti stürzte dreißig Meter über steile Wiese

Wie die Tiroler Polizei in einer Presseaussendung mitteilt, stürzte eine Frau auf einem Wiesenweg auf einem Privatgrundstück in Ranggen mit einem Quad dreißig Meter ab und kam unter dem Fahrzeug zu liegen.

Laut Kronenzeitung soll es sich bei der Verunfallten um die Ehefrau von Schauspieler Tobias Moretti, Julia, handeln. Laut Polizei habe Moretti seine Frau auch gefunden, befreit und die Rettung verständigt.

"Nach der aufgrund der Steilheit der Wiese erfolgten Taubergung durch den NAH wurde die Frau mit Verletzungen unbestimmten Grades in die Klinik nach Innsbruck geflogen", so heißt es in der Aussendung.