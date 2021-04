Frischluft im Posthof: Neue Open-Air-Bühne am Linzer Hafen

„Raus an die frische Luft“ – so lautet das Motto des Posthofs 2021. Mitten im Linzer Hafengelände in der Posthofstraße 43 soll deshalb eine neue Open-Air-Bühne entstehen – ganz im Einklang mit einem Corona-Sicherheitskonzept. Ab Sommer wird die Bühne schließlich bespielt.

Konkret „dehnt“ sich der Posthof im Innenhof an der nordöstlichen Seite des Hauptgebäudes aus. Dort entsteht eine mobile und witterungstaugliche Bühne. Sie soll die drei Säle im inneren des Gebäudes zwischen Mai und September ergänzen. 500 Sitze zu Covid-19-Zeiten und 900 Sitzplätze zu „normalen“ Zeiten stehen dann für die Besucher bereit.

„Mit der neuen Raumnutzung schlagen wir gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe und lassen die vielfach zitierte 'Krise als Chance' Realität werden“, sagt Dietmar Kerschbaum, künstlerischer Vorstandsdirektor und Intendant des Brucknerhauses.