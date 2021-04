Ohne Moos nix los: Natur im Bilderrahmen

Was ist aber nun das Besondere an den Bildern? Moos ist zu 100 Prozent pflegefrei. „Bitte auf keinen Fall gießen oder besprühen“, sagt Stattmann. Wenn die Luftfeuchtigkeit im Raum zu niedrig wird, gibt das Moos selbst Feuchtigkeit ab und wird dadurch hart. Das ist aber nur ein temporärer Zustand. Sobald die Luftfeuchtigkeit im Raum steigt, nimmt es das Moos auf und wird wieder weich. „Das ist es auch, was unsere Kundinnen und Kunden so fasziniert. Dass es sich wirklich um ein Naturprodukt handelt.“