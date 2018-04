Zwei Tonnen schwer, 25 Meter lang und 18 Meter hoch ist das „Flying ship“, das gestern, Freitag, in 81 Meter Höhe am Dach des OÖ Kulturquartiers in Linz platziert wurde. Das Objekt, das der russische Künstler Alexander Ponomarev geschaffen hat, signalisiert den Eingang zur Linzer Abenteuer-Wanderung „ Höhenrausch“, die am 23. Mai eröffnet wird. Zu erleben ist der "Höhenrausch dann bis 14. Oktober.