Fischer tot aus Donau in OÖ geborgen

Der 43-jährige Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung ist Mittwochnachmittag in Ottensheim, rund 800 Meter unterhalb des Kraftwerks im Bereich der Einmündung des Innbaches in die Donau gestürzt. Ein Augenzeuge gab an, er habe einen Fischer im Wasser stehend gesehen, welcher dann plötzlich ins Wasser stürzte.

Der 68-jährige Zeuge versuchte laut eigenen Angaben den Mann mit einem Ast aus dem Wasser zu ziehen, sei dann auch selbst ins Wasser gesprungen und habe noch versucht ihn zu erreichen.

Eine großangelegte Suchaktion der Einsatzkräfte mit mehreren Booten und Tauchern verlief am Mittwoch ohne Erfolg. Der Einsatz musste aufgrund mangelnder Sicht und der daraus folgenden Gefährdung für die Taucher gegen 17.30 Uhr vorerst für beendet erklärt. Donnerstagfrüh wurde die Suchaktion fortgesetzt und der Fischer tot aus der Donau geborgen.