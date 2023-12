Feuerwehrleute bedrängt: Sicherheitsgipfel wegen Brand in Asylunterkunft

Grundsätzlich leisten die Feuerwehren in Oberösterreich Hilfe in allen Notfällen, rund um die Uhr, egal welchen Ursprung eine Notsituation habe oder welche Person Hilfe benötige, so eine Presseaussendung des Landesfeuerwehrverbandes am Freitag. "Die missbräuchliche Verwendung von Alarmierungseinrichtungen, wie im vorliegenden Fall offenbar mehrmals in den vergangenen Tagen passiert, muss eingestellt und geahndet werden. Dafür haben die Verantwortlichen von Einrichtungen bzw. die zuständigen Organisationen zu sorgen", hieß es weiter. Es brauche auch Sicherheit für die Einsatzkräfte und Eigenschutz stehe im Vordergrund. "Die aktuelle Entwicklung gefährdet damit mögliche künftige Rettungs- und Löscheinsätze", so Landes-Feuerwehrkommandant Robert Mayer.

Die BBU reagierte mit der Verlegung von 13 der 120 Asylwerber in andere Unterkünfte, um die Situation zu beruhigen. Außerdem seien nun in der Nacht vier Betreuungspersonen und zwei Sicherheitsmitarbeiter anwesend. "Momentan sind im Verhältnis viele minderjährige Asylwerber da", bei zurückgehenden Gesamtzahlen, betonte BBU-Sprecher Thomas Fussenegger. Es habe auch früher schon Fehlalarme gegeben, aber nicht so gehäuft wie in den vergangenen Tagen, räumte er ein. Es würden nun intensive, ernste Gespräche mit den Jugendlichen geführt, "das funktioniert im Normalfall".

Vonseiten der Gemeinde setzt man auf den Sicherheitsgipfel und fordert, die Zahl der untergebrachten, unbegleiteten, minderjährigen Flüchtlinge um die Hälfte zu reduzieren. Seit Mitte des Jahres seien - statt zuvor Erwachsene - Jugendliche in Steyregg untergebracht; mittlerweile seien es 120 statt der angekündigten 50 bis 60 auf engem Raum mit zu wenig Freiflächen, wo sie sich bewegen könnten. Konkrete Vorfälle habe es bisher nicht gegeben, wohl sei die Bevölkerung aber verunsichert.

