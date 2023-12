Steyregg: Feuerwehr bei Löscharbeiten in Asylheim gestört

Am Mittwoch um 22.37 Uhr ging ein Brandmeldealarm bei den Feuerwehren Steyregg und Lachstatt ein. Eine Mülltonne beim CoHotel in Steyregg im Bezirk Urfahr-Umgebung stand in Flammen. Das Hotel ist eine Asylunterkunft für Jugendliche.

Bereits die Tage zuvor musste die Feuerwehr mehrmals zum CoHotel ausrücken. Die Druckknopfmelder wurden fälschlicherweise betätigt, Brand gab es keinen. "Bei einem Einsatz wurden wir mit Weihnachtsdekoration abgeschossen", sagt der Steyregger Feuerwehrkommandant Rudolf Breuer.

