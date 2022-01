Feuerwehr: Einsatz im eigenen Zeughaus

Durch den Alarm einer automatischen Brandmeldeanlage sind die Mitglieder der Feuerwehr Schweinsegg-Zehetner in Ternberg (Bezirk Steyr-Land) am Dienstag zu einem Einsatz gerufen worden.

Das Ungewöhnliche an diesem Routinevorgang: Der Ort war ihr eigenes Zeughaus. Durch den raschen Einsatz habe man einen Schaden in Millionenhöhe verhindern können. Die erst vor zwei Jahren angeschaffte Brandmeldeanlage habe sich bereits rentiert, so Kommandant Georg Moser.