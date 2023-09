Falsche Tablette? 73-jähriger Patient starb in Spital in OÖ

Begonnen hat alles am 27. August in einem Vierbettzimmer des Krankenhauses: Auf der Internen Station wurde an diesem Tag ein Patient, der eine ansteckende Infektion hatte, verlegt. Ein Zimmernachbar - der 73-Jährige - erhielt stattdessen seinen Platz. Am Abend wurden den Patienten ihre Medikamente verabreicht, übrig blieb dabei nur eine Hydal-Tablette, ein sehr starkes Schmerzmittel. Die war eigentlich für den inzwischen verlegten Patienten gedacht, an dessen Platz jetzt aber der 73-jährige Mann lag.

Patient wurde regelmäßig kontrolliert

Die Verwechslung wurde laut Spital sofort festgestellt und die diensthabende Fachärztin kontaktiert. "Da es dem Patienten nach der Einnahme eines oralen Schmerzmittels gut ging, wurde eine regelmäßige und engmaschige Überwachung des Gesundheitszustandes angeordnet und durchgeführt", heißt es in einer Stellungnahme des Krankenhauses. Bei den darauffolgenden Kontrollen sei der Patient stets bei Bewusstsein und unauffällig gewesen.