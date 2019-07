Fahrverbot ab 2022: 150 alte Taxis werden aus Linz verbannt

Weiters wird in der Stadt Linz die Infrastruktur für E-Mobilität massiv ausgebaut. Busschleusen an den Einfahrtsstraßen sollen Pendler zum Autoverzicht bewegen. So wie auch das schon am Dienstag präsentierte große Schienen-Infrastrukturpaket, das Investitionen von 600 Millionen Euro in die nach Linz fahrenden Regionalbahnen vorsieht. Außerdem soll der Ausbau des Radnetzes in und rund um Linz massiv ausgebaut werden.