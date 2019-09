Fachhochschul-Studiengänge werden breiter

In der Forschung sei Hagenberg (Informatik, Kommunikation, Medien) heute der Innovationstreiber. „In Wels (Technik, Angewandte Naturwissenschaften) werden wir die Nachhaltigkeit als Thema haben. Beim Material und bei der Energie und alles, was sich daraus ableitet, wird einiges kommen. In Steyr (Wirtschaft, Logistik, Management) werden wir die Digitalisierung in der Wertschöpfungskette als Hauptpunkt haben. Alle Prozesse werden zunehmend digitaler werden. In Linz ( Medizintechnik, Angewandte Sozialwissenschaften) haben wir einen enormen Bedarf an der Arbeitswelt der Zukunft. Wie hält man die Menschen länger im Arbeitsprozess? Wie kommen wir mit der zunehmenden Interkulturalität am Arbeitsplatz zurecht? Hier gibt es viele Betätigungsfelder, wo ich mir Antworten vom Standort in Linz erwarte.“