Es zählt allein die Internationalität

Ein erfolgreicher Faktor für die Zusammenschlüsse war, dass das Uni-Management von außen kam. "Die Universitäten schaffen das aus sich heraus nicht. Sie sind zu konservativ", sagt Oddershede.

Weil mit der neuen medizinischen Fakultät gleichzeitig ein "medical valley" in Linz aufgebaut werden soll, holte die oberösterreichische Delegation Informationen ein. Dänemark rangiert hinter den USA und Singapore in der Biotechnologie am dritten Platz. Es zeichnet für die meisten Patente weltweit verantwortlich. Gemeinsam mit Südschweden wurde das Medicon Valley ins Leben gerufen, das die Räume Kopenhagen, Lund und Malmö umfasst. Es arbeiten hier drei große Pharmafirmen, 140 Biotechnologie-Unternehmen, 200 medizintechnische Firmen, neun Universitäten und 150.000 Studenten, von denen sich ein Drittel mit Medizin beschäftigt. Der dänische Medikamentenexport ist von 15 Milliarden Kronen 1997 auf mehr als 70 Milliarden 2013 gestiegen.

Um die Zusammenrabeit zu vertiefen, hat Landesrätin Hummer Kooperationsvereinbarungen mit der Technichen Universität, dem Dänischen Technologie-Institut und der Universität von Aarhus unterzeichnet.