Erneut Vermurungen und Überflutungen in OÖ

Am Dienstagabend kam es in Oberösterreich erneut zu Unwettern. Betroffen war vor allem der Bezirk Linz-Land. Die Folgen waren, wie schon die Tage zuvor, Überflutungen, kleinere Vermurungen und umgestürzte Bäume. Kurzfristig musste auch die B139 im Bereich von Nettingsdorf und Neuhofen an der Krems gesperrt werden, berichtete das Landesfeuerwehrkommando OÖ.

Insgesamt rückten innerhalb von drei Stunden 55 Feuerwehren mit etwa 850 Einsatzkräften zu rund 130 Einsätzen aus. Die Feuerwehrleute räumten bis in die späten Dienstag-Nachtstunden auf.