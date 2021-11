Einheit in versöhnter Verschiedenheit

Was bedeutet Ökumene, Zusammenarbeit? Chad Rimmer: „Einheit ist nicht Uniformität. Wir sprechen von versöhnter Verschiedenheit. Ökumene bedeutet Brücken zu bauen. Man kann keine Brücken bauen ohne ein festes Fundament und ohne Pfeiler. Die Pfeiler sind unsere verschiedenen Identitäten. Wir müssen wissen, wer wir sind, ob nun Katholik oder Protestant. Die Identitäten sind aber keine, die ausschließen. Denn wer sich in seiner Identität stark fühlt, hat keine Angst, die Brücke zu den anderen zu bauen.“ Für die Lutheraner sei das Evangelium das Fundament.

Einheit durch Jesus Christus bereits gegeben

Eva Christina Nilsson von der lutherischen Kirche Schwedens sagte dazu: „Die Einheit ist schon da, sie ist uns durch Jesus Christus bereits gegeben. Wichtig ist, dass wir von einander lernen.“ Auf die Frage von Bischof Manfred Scheuer, wo denn die lutherischen Kirchen besonders wachsen würden , sagte sie: „ Es sind die Kirchen in Afrika.“ Die größte Mitgliedskirchen seien die in Äthiopien und in Tansania. Die drittgrößte sei die schwedische lutherische Kirche. „Die Kirchen in Afrika wachsen so schnell, dass es nicht genügend Pastoren und Lehrer gibt. Und es fehlt auch an Ressourcen.“ Man sollte aber nicht nur die Zahlen sehen, es gebe Gemeinden, die klein in der Zahl, aber in ihren Gesellschaften sehr lebendig seien.

Besuch in Einsiedeln

Die Pro-Oriente-Delegation hatte bei ihrer Fahrt nach Genf auch den Marienwallfahrtsort Einsiedeln besucht, der stark an Mariazell erinnert. Sie traf auch mit dem Bischof von Solothurn Felix Gmür zusammen und besuchte das Schweizer Parlament. Die Berichte darüber lesen Sie am Sonntag, den 7. November.