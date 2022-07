Eingelocht: Golf-Campus in Bad Ischl eröffnet

Ein Jahr wurde gebaggert und gebaut. Am Mittwoch wurde Eröffnung gefeiert. „Derart viele Trainingsmöglichkeiten an einem einzigen Standort findet man nirgends in Europa“, so Laimer. Das kostete jedoch auch: 1,2 Millionen Euro investierte die Golftrainingszentrum Franz Laimer GmbH in das Projekt. Ausständig ist noch Baustufe 2, in der ein Zentrum für Sportmedizin - auch für Hobby- und Freizeitsportler - entstehen soll.

Verdoppelung der Tagesgäste

Nun erwarte man jedoch erst einmal einen Anstieg der Tagesgäste: Die Zahl soll sich innerhalb zwei Jahre mehr als verdoppeln, von derzeit jährlich 9.000 auf 21.000.

„Ich wollte schon lange für den Golfsport etwas Einmaliges, Besonderes und Nachhaltiges schaffen“, betonte Laimer bei der Eröffnung. „Wir haben 2.785 Sträucher und Bäume neu gepflanzt", nahm er auf den letzten Punkt weiter Bezug.