Ein Mix aus Maßnahmen soll Stauchaos in Linz künftig verbessern

Ein fragiles Straßennetz, das bereits an seine Grenzen gestoßen ist. So bezeichnet Bürgermeister Klaus Luger ( SPÖ) die Linzer Verkehrssituation in einer Pressekonferenz am Dienstag. Es sei deshalb wichtig, zeitnah den Linzern und den Pendlern neue Möglichkeiten zu bieten. Laut Luger jedoch nicht unbedingt auf den Straßen, sondern vielmehr auf anderen Wegen.

Zum „Radeln“ motivieren

Alleine die Nibelungenbrücke überquerten im Vorjahr 745.598 radelnde Personen. Das sind 215.164 mehr als im Jahr 2015. Um in ganz Linz diese Entwicklung zu ermöglichen, werden heuer neue Radwege installiert. So an der Gaumbergstraße, der Ramsauerstraße, der Breitwiesergutstraße, der Wiener Straße, der Heliosallee in Pichling und am Drosselweg.

Stadtbahnen ins Umland

Das aktuelle S-Bahn-Netz, das aus fünf Linien besteht, soll um zwei erweitert werden. Die S6 soll ins nordwestliche, die S7 ins nordöstliche Mühlviertel führen und damit Gallneukirchen/ Pregarten den Zugang zu öffentlichem Verkehr erleichtern. Beide Stadtbahnen fahren durch Linz und münden im Hauptbahnhof.