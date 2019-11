Pendler 73 Stunden pro Jahr im Stau

Die Staubelastung beschere den Pendlern und der Wirtschaft einen massiven Schaden. Laut dem Stauindex eines niederländischen Navi-Herstellers stehen Linzer Pendler durchschnittlich 73 Stunden pro Jahr im Stau, so Schobesberger. Vorsichtig angesetzt, entstehe ein volkswirtschaftlicher Schaden von mindestens 100 Millionen Euro pro Jahr, zitiert der WK-Chef entsprechende Studien. Zudem hätten Linzer Betriebe wegen des Verkehrsdilemmas bereits Mitarbeiter verloren und Schwierigkeiten Mitarbeiter und Lehrlinge zu finden. Zumindest hofft man, dass sich Mitte 2020 die Situation entspannt, wenn die beiden gerade in Bau befindlichen Bypass-Brücken der Voest-Brücke in Betrieb genommen werden können.

Weiter Rumoren gibt es wegen des Brückendebakels auch in der Linzer Kommunalpolitik. Die Ankündigung des ÖVP-Vizebürgermeisters Bernhard Baier, in der nächsten Gemeinderatssitzung den Antrag einer Kontrollamtsprüfung für die 82 Millionen Euro teure Baustelle zu stellen, sei „eine reine schwarze Wichtigtuerei“, polterte FPÖ-Stadtvize Markus Hein. Das Kontrollamt würde ohnehin von sich aus prüfen. Kopfschütteln bei ÖVP-Klubobmann Martin Hajart: „Für mich stellen sich mittlerweile viele Fragezeichen. Was hat Hein gegen eine sofortige Prüfung?“ Grüne und Neos hätten schon ihre Zustimmung signalisiert, sagt Hajart.

Gesamtverkehrskonzept fehlt

Mit Hin- und Rückfahrten der Ein- und Auspendler werden an den Linzer Stadtgrenzen 300.000 Autofahrten pro Tag gezählt. Im Jahr 2030 werden es noch um 74.000 mehr sein, sagt der Landesdirektor des ÖAMTC, Harald Großauer.