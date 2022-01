Ein Jahr voller Kultur in der Landeshauptstadt Linz

Die vergangenen beiden Jahre waren pandemiebedingt schwierig, auch für Kulturschaffende. Akrobatik in den Innenhöfen, eine Lichtershow im Ars-Electronica-Center und Musik im Brucknerhaus gab es in Linz dennoch.

Und auch heuer lässt sich die Linzer Kulturszene nicht unterkriegen. Am Montag stellte Kulturstadträtin Doris Lang-Mayerhofer (ÖVP) das Programm für 2022 vor und fügte hinzu: „Wir haben alle keine Glaskugel, die uns zeigt, was uns dieses Jahr bringen wird. Alles was wir tun können, ist optimistisch ins neue Jahr zu schauen.“

Nextcomic

Und dieses verspricht vorläufig vom 11. bis 19. März die „Nextcomic“. Im OÖ Kulturquartier sowie in den Partnerinstitutionen dreht sich an diesen Tagen alles um Comics und Cartoons sowie Graffiti, Illustrationen und Animationsfilme. Nachgegangen wird dabei der Frage, wie Unsichtbares und „Phantastisches“ zeichnerisch dargestellt werden kann, ganz nach dem Motto des Comicfestivals: „Sichtbar – unsichtbar“.

Pflasterspektakel

Ebenfalls fantastisch wird es vom 21. bis 23. Juli beim 34. Pflasterspektakel. Sei es Akrobatik, Clownerie, Magie oder Musik, dort hat man alles auf einmal. Ganz wie früher werden die Straßenkünstler aber nicht durch die Stadt ziehen: Bereits vergangenes Jahr traten die Künstler Corona-bedingt in Innenhöfen auf, inklusive Sitzplätzen und Eingangskontrollen. Auch heuer soll dieses Konzept zum Einsatz kommen.

Ars Electronica Festival

Auch das Ars Electronica Festival fand 2021 anders statt als gewohnt, denn aufgrund der Pandemie wurde dieses ins Netz verlagert. „Was Ars Electronica mit zuletzt über 100 Partnern weltweit international so präsent machte wie noch nie zuvor“, so die Stadt. Diesen Trend möchte man vom 7. bis 11. September am Campus der Johannes Kepler Universität fortführen. Bespielt werden auch das Ars-Electronica-Center, die Kunstuni, das Atelierhaus Salzamt und das Lentos.

Brucknerfest

Noch nicht so klar ist das Programm des heurigen Brucknerfestes. Dieses soll vom 4. September bis 11. Oktober stattfinden. Zumindest steht das Datum der Linzer Klangwolke fest, diese ist für den 10. September geplant.